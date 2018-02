EUGENIO FERRARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio i figli Sergio con Antonia, Anna con Sauro, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, sabato 3 febbraio, alle ore 14.30partendo dalla Sala del commiato Cofin viale Villetta 16/a per la chiesa Parrocchiale di San Bernardo degli Uberti.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 febbraio 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Sergio Ferrari per la perdita del padre signor3 febbraio 2018Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla» il Cral Aziendale ed il Gruppo Donatori Sangue della Società Barilla, e a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Sergio Ferrari per la perdita del padre signor3 febbraio 2018