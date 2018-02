GIORGIO TORELLI

«Padre nelle tue mani consegno il mio Spirito»di anni 86Roberto e Rosanna daranno l'ultimo saluto al loro caro papà domani lunedì 5 febbraio alle ore 13.45 partendo dalla Casa del commiato«S. Ilario» in via Zanardelli, 11 Parma per la chiesa di Coloreto dove alle ore 14.15 sarà celebrata la Santa Messa, indi al cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Un grazie di cuore vada al medico curante Dott. Gianluca Barbieri, al Dott. Giuseppe Finzi, al Dott. Magnani e a tutto il personale medico ed infermieristico del reparto «Lidi» del Padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un particolare ringraziamento vada alla Signora Lina per le amorevoli cure prestate.Desideriamo ringraziare anticipatamente tutti coloro che ci saranno vicini in questo triste momento.4 febbraio 2018Ï Tagliavini Paola e famigliaÏ Famiglie Gabbi, Brignoli, NardiÏ Famiglia Pasetti Gianni e figliSalutiamo il nostro caroArianna, Savio, Luca e Filippo.4 febbraio 2017Alida e Michele sono vicini a Roberto, Arianna e Savio per la perdita del caro4 febbraio 2018Siamo affettuosamente vicini a Roberto e Rosanna nel ricordo del caroRomano e Tiziana.4 febbraio 2018Eros, Stefania, Lucia Rolli, unitamente alle loro famiglie sono vicini a Roberto e Rosanna per la perdita del caro papà4 febbraio 2018Paride Zoni e famiglia partecipano al dolore di Roberto e Rosanna per la perdita del caro papà4 febbraio 2018Nel ricordo del carosiamo vicini a Rosanna, Luca e Filippo.Giacomo, Patrizia e Pamela Boni.3 febbraio 2018