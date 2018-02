EGISTO MAFFEI

«Ho combattuto la buona battaglia,Ho terminato la mia corsaHo conservato la fede.»(2 Tim 4,7)È ritornato alla casa del PadreLo annunciano la moglie Angela, la figlia Barbara con Emanuele, i nipoti Eleonora e Lorenzo, le sorelle Giulia, Betty e Teresa, cognati, cognate, consuoceri e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 5 febbraio alle ore 11,00 partendo dalla casa di Cura «Piccole Figlie» per la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo in Via Grenoble, 9 indi per il cimitero di Marore.Questa sera alle ore 20,30 nella chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice «Piccole Figlie» per le amorevoli cure prestate.4 febbraio 2018Ï Famiglia Lanfranchi VittorioPartecipiamo con affetto al dolore di Angela, Barbara e famigliari per la perdita del caroMirella, Maurizio, Sabrina e Cecilia.4 febbraio 2018Tristi ed addolorati Pasquina con Claudio, Marzia, Marta e famiglie sono vicini nel dolore ad Angela e Barbara per la perdita del nostro carissimo4 febbraio 2018sei stato per me un'amico speciale, non ti dimenticherò mai.4 febbraio 2018Siamo vicini ad Angela, Barbara e famigliari per la scomparsa del caro amicoEttore e Paola.4-2-2018ti affidiamo alla Mamma Celeste che tanto hai amato perchè sulle sue braccia ti presenti a Gesù, per essere accolto nel suo Cuore Sacratissimo.I partecipanti ai Gruppi di Preghiera del Movimento Mariano Betania Eclesiale di Parma, Casalmaggiore, Mantova e Cremona sono vicini ad Angela, Barbara e famigliari tutti.4 febbraio 2018