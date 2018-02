CROCE



«Quello che eravamo gli uni per gli altri lo siamo sempre.



Parlate con me come avete sempre fatto.



Non adoperate un tono diverso, non abbiate un'aria triste e solenne, continuate a ridere di quello che ci faceva ridere insieme.



Pronunciate il mio nome senza enfasi e senza traccia d'ombra»



(G. Peguy)

Il 2 febbraio è mancato all'affetto dei suoi cari WALTER OPPICI



di anni 69



Con grande dolore lo annunciano la mamma Adriana, la moglie Daniela, la figlia Angelica con Marco, la cognata, il nipote e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo lunedì 5 febbraio alle ore 15.15,







partendo dalla Sala del Commiato C.O.F.«Barbieri-Ghidini»



di Medesano (via Santi 14) per la chiesa di Felegara, indi al cimitero locale.



Astenersi dalle visite a domicilio, soprattutto presso l'abitazione della madre dell'estinto.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



La famiglia ringrazia di cuore i cari cugini Carlo e Marco e tutti i carissimi amici che in questi anni hanno condiviso e alleviato i momenti difficili.



Ringraziamo inoltre tutti i medici e il personale infermieristico del Reparto Fisiopatologia Respiratoria Terapia Semintensiva dell'Ospedale Maggiore di Parma che ogni giorno si sono prodigati con grande competenza e umanità. Felegara, 4 febbraio 2018



Ï Elisa e Marco



Ï Elio, Sergia Paletti



Ï Lina Ablondi e figli



Ï Anna, Tonino Brusani



Ï Ivano, Anna, Nella



Ï Marisa Pelosi e famiglia



Ï Marisa e figlie



Ï Famiglia Francesco Ghidini



Ï Marisa, Giorgio Barbieri



Ï Antonella, Benito Balestrieri



Ï Nanny Porta



Ï Sergia, Antonella, Alfonso, Massimiliano, Lorenza, Nicola



Ï Famiglia Soncini Gianluca, Lorenza e Sara



I cugini Sergio e Giuliana profondamente commossi partecipano al dolore di Daniela e Angelica e famigliari tutti per la scomparsa del caro WALTER Parma, 4 febbraio 2018



Ciao WALTER



amico indimenticabile.



Angela, Carlo Alberto, Anna, Maurizio, Anna Mora, Beatrice, Gabriele, Betti, Claudio, Carmen, Agostino, Enrica Giuberti, Gabriella, Andrea, Laila, Pierangelo, Marisa, Pierino Varesi, Nino, Paola, Maurizio, Patrizia, Ennio, Rina, Franco, Sabrina, Angelo, Sandra, Sandro, Tiziana, Franco, Luciana, Giuseppe, Claudio, Pieranna Reggiani con le rispettive famiglie. Felegara, 4 febbraio 2018



Don Enzo con il Circolo S. Agnese partecipa al lutto di Daniela e Angelica per la scomparsa del caro WALTER Felegara, 4 febbraio 2018



Grazie WALTER



per la grande amicizia che hai voluto condividere con noi e per l'affetto che ci ha uniti nella vita. Sarai sempre con noi.



Carlo, Giovanna,Laura, Luca. Felegara, 4 febbraio 2018



Luce, Lucetta e Patrizia sono vicine ad Adriana, Daniela, Angelica e famigliari per la perdita del caro WALTER Parma, 4 febbraio 2018



Ciao WALTER



Marco, Patrizia, Marcello, Matteo. Felegara, 4 febbraio 2018



Nadia, Andrea, Elisa, Luca abbracciano con affetto Daniela, Angelica e famigliari per la perdita del caro WALTER Felegara, 4 febbraio 2018



Roberto, Vilma e Maria sono vicini a Daniela e famiglia per la perdita del caro WALTER Fontanellato, 4 febbraio 2018



Caro WALTER



che la pace sia finalmente con te.



Graziano e Luisa Pettenati. Borgotaro, 4 febbrario 2018



Vittorio e Silvana abbracciano con affetto Daniela, Angelica e Velia per la scomparsa del caro WALTER Felegara, 4 febbraio 2018



Emilia e Gianni Fois si stringono con affetto ad Angelica, Daniela e famigliari tutti per la scomparsa del caro WALTER Felegara, 4 febbraio 2018



Siamo vicini a tutti i famigliari per la perdita del caro WALTER



Nanda, Luigi, Matteo. Medesano, 4 febbraio 2018