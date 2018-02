AMALIA BASINI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con immenso dolore, le figlie: Vittoria con Paolo e Francesco; Mariangela con Gianluca e Alessia; Laura con Alessandro, Alice ed Elia; i parenti tutti.I funerali avranno luogo: domani alle ore 13.00 partendo dalla Casa degli Anziani di Collecchio per la chiesa parrocchiale di Contile di Varsi, ove alle ore 14.30 si svolgerà il rito funebre, indi al «Tempio» crematorio di Parma.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la suddetta chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Eugenio Tampieri, al Dott. Paolo Schianchi, a tutto il personale della Casa degli Anziani di Collecchio per le amorevoli cure prestate.4 febbraio 2018Ï Boselli Piero, Sanviti AnnaÏ Rino LariceÏ Paolo e DeannaÏ Fam. Luigi, Pietro, Renato CarpaniniÏ Fam. Aldo BerniniCon grande tristezza Marina, Giulio, Luisa, Marisa con Alberto e Matteo piangono la scomparsa della carae si stringono in un forte abbraccio a Vittoria, Mariangela e Laura.4 febbraio 2018Gustavo, Franca con Mirco e famiglia sono vicini a Maria, Vittoria, Lally e ai loro cari per la scomparsa dell'adorata mammaUna preghiera per la sua anima.4 febbraio 2018Profondamente addolorati per la scomparsa disiamo vicini a Vittoria, Angela e Laura in questo triste momento.Nella, Raimondo, Franco, Ave e Maristella con le rispettive famiglie.4-2-2018