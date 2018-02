NELLA FABBRI

Ha raggiunto il marito NunzioLo annuncia il figlio Marco,. le sorelle, fratelli e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani 5 febbraio alle ore 10partendo dalle Sale del Commiato Adeper la Chiesa del Corpus Domini indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa Chiesa.Un particolare ringraziamento a tutto il personale Medico e Paramedico della Casa Protetta Villa Matilde di Bazzano per la vicinanza, la professionalità e l'amore dimostrato fino alla fine.4 febbraio 2018Ï Elmo, Maria Grazia e MonicaÏ Anna, Augusto, Gianluca BertoliniTiziana, Eugenio e famiglie sono vicini a Marco in questo triste momento per la scomparsa della cara zia4 febbraio 2018Gli zii Lisetta, Luisa, Claudia, Stefano e Paolo con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Marco per la perdita della cara mamma4-2-2018Bonfiglio Giovanni titolare della Nuova Sara unitamente a Dario, Laura e Sabrina, partecipa al lutto di Marco per la perdita della mammae porge le più sentite condoglianze.4 febbraio 2018Antonio, Deanna e famiglia sono vicini a Marco per la perdita della cara mamma4 febbraio 2018Gli amici del Marilyn Cafè e del Bar Toscana si uniscono al dolore di Marco in questo triste momento per la perdita della mamma4 febbraio 2018Loredana, Daniela, Leonora, Monica, Andrea e familiari sono vicini con affetto a Marco per la perdita della mamma4 febbraio 2018