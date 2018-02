PIETRO BARBIERI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Romana, la figlia Cristina col marito Andrea e i parenti tutti.Il Rosario si svolgerà domenica 4 febbraio alle ore 17.25 presso la Chiesa di S.Teresa del Bambin Gesù in via Garibaldi 28 PR.Il corteo funebre partirà dalle Piccole Figlie, lunedì 5 febbraio alle ore 14 per la Chiesa di Calestano e poi per il cimitero di Ravarano.Si ringraziano i medici, lo staff dell'Hospice delle Piccole Figlie e tutti coloro che l'hanno aiutato nel suo ultimo viaggio.Il presente vale come partecipazione e ringraziamento.4 febbraio 2018Ï Stefano, Raffaella, MicheleÏ Marco Califano e ClaudiaÏ Adriano Bandini e famigliaÏ Danilo e Mariangela BevilacquaÏ Margherita ed Ettore VenèÏ Marco BolaÏ Tazio e Alessia FerragutiIl dolore per la perdita, la gratitudine per averci fatto sentire parte della tua splendida famiglia.Antonella e Francesco, con Francesca e Riccardo, Franca e Alessandro, piangono il carissimoe si stringono in un forte abbraccio a Romana, Cristina e Andrea.4 febbraio 2018Ricordando i bei giorni insieme salutiamoe abbracciamo con affetto Romana e famiglia.Anna, Ebe e Giorgio, Franca e Arnaldo, Lella e Gianni, Valeria e Cori.4 febbraio 2018Fratelli, sorelle Rotelli e nipoti si stringono a Romana, Cristina e Andrea per la perdita del caro4 febbraio 2018Ci stringiamo al dolore di Romana, Cristina ed Andrea per la perdita del caro amicoti ricorderemo sempre per sua disponibilità, gentilezza, sensibilità e bontà d'animo.Lalla e Alfredo, Raffaella, Valentina, Vincenzo, Dario con Elisa, Marco e Carmencita.4 febbraio 2018Betty, Stefano, Rossana, Alfredo, Valeria, Stefania, Vincenzo, Barbara e Ferdy abbracciano Cristina e partecipano al suo dolore per la scomparsa del papà4 febbraio 2018Siamo vicini a Romana, e Cristina con tutto il nostro affetto per la perdita del caroOlivio, Novella, Pina, Francesco e Alessandro.4 febbraio 2018amico prezioso.Stella, Doriana, Deanna, Zita e Naike, si uniscono al grande dolore di Romana, Cristina e Andrea.4-2-2018Vittoria e Davide si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro amico4 febbraio 2018Giovanna, Carlo Alberto, Federico e Filippo piangono la scomparsa del caroe si stringono con affetto a Romana, Cristina e Andrea.4 febbraio 2018