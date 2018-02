GINA MONSIGNORI

Ha raggiunto il suo Marcellodi anni 97Ne danno il triste annuncio i figli Luigi, Angelo, Giuseppe e Giancarlo, nuore, nipoti e pronipoti.I funerali si svolgeranno lunedì 5 febbraio alle ore 14,45 partendo dalla Casa Protetta di Fornovo per la chiesa parrocchiale di Ozzano Taro, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il Dott. Barbarese e tutto il personale della Casa Protetta «Vasini» di Fornovo.4 febbraio 2018Ï Mirella e AntonioÏ Fam. Gianni, Ave, Silvia, Simone MonicaÏ Marco, Luisa CavalieriÏ Fam. Nello DelmonteIvana, Fede, Pietro, Fausto, Irio si stringono a Giuseppe nel ricordo di4 febbraio 2018Un forte abbraccio a Giuseppe, Loredana e famiglia per la perdita della caraMaurizio, Nicoletta, Cristina, Massimo e Nicolas.4 febbraio 2018Meme, Elisa, Mauro sono vicini a Giuseppe e famigliari per la scomparsa della mamma4 febbraio 2018