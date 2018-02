CROCE

Emanuela ed Elisa annunciano la scomparsa del loro caro PIERLUIGI LASALA



I funerali si svolgeranno lunedì 5 febbraio alle ore 15.00







partendo dalla sala del Commiato C.O.F.



in viale Villetta 16/A per la Chiesa di San Bernardo degli Uberti, indi al Tempio di Valera.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Si ringrazia l'equipe medica del Reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma e, in particolare, il Dott,. Tiseo, il Dott. Facchinetti ed il Dott. Leonetti per la sensibilità e la professionalità manifestate. Parma, 4 febbraio 2018



Zia Luciana, Antonia, Rosanna, Barbara, Veronica, Edoardo, Alessio e Anna Rita sono vicini ad Emanuela ed Elisa per la scomparsa del caro PIERLUIGI Parma, 4 febbraio 2018



Il Sindaco, la Giunta Municipale e i componenti del Consiglio Comunale unitamente al personale tutto del Comune di Medesano porgono le più sentite condoglianze al Segretario Comunale Dottoressa Emanuela Petrilli per la scomparsa del marito signor PIERLUIGI LASALA Medesano, 4 febbraio 2018