GIULIANO VECCHI

È mancatodi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli William con Maria Angela, Simonetta con Giuliano, l'adorata nipote Alice con Luca e la piccola Giulia, la compagna Teresa, il fratello. la sorella, la cognata, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 5 alle ore 14.00 partendo dall'ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Sorbolo (ore 14.30 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie vada ai medici curanti Dott. Petrelli, Dott. Contento, Dott. Franciosi, Dott.ssa Prati e Dott. Agozzino per la professionalità dimostrata.Un grazie di cuore vada a tutto il personale medico e para-medico dei Reparti Oncologia, Infettivi e Barbieri 2° p. dell'Ospedale Maggiore di Parma per l'affettuosa assistenza.Vada infine un ringraziamento alla sig.ra Doriana Magnani ed alle Infermiere domiciliari del Comune di Sorbolo per il prezioso aiuto.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.4 febbraio 2018