GINA VARACCA

Ha raggiunto il caro Antenoredi anni 93Ne danno il triste annuncio il figlio Enrico con Ala, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 6 febbraio alle ore 14.30 partendo dalla Casa degli Anziani (via Aldo Moro, 2) per la chiesa parrocchiale di Collecchio, e si proseguirà per il Tempio di Valera.Le ceneri saranno poi tumulate nel cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il personale medico e paramedico della Casa Protetta di Collecchio per le amorevoli cure prestate.5 febbraio 2018Ï Franco Mezzadri e Davide BottiÏ Fam. Nello DelmonteCiaoarriverderci in cielo insieme a papà.Enrico.5 febbraio 2018I nipoti Roberto, Claudio e Luciana sono vicini ad Enrico per la perdita dela cara mamma5 febbraio 2018