MAURIZIO ALBERTI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 72Ne danno il triste annuncio i figli Luca con Maria, Cecilia con Leonardo, la cognata Loredana, la nipote Ilaria con Fabrizio e Rebecca.I funerali avranno luogo domani martedì 6 febbraio partendo alle ore 8.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale SS. Stimmate in via Sbravati, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale tutto della Casa di Riposo Santa Lucia di Pieveottoville.5 febbraio 2018Condomini e amministratore del Condominio Claudia di via Bramante, 12 profondamente addolorati, si stringono con affetto ai figli Cecilia e Luca e rispettive famiglie, per la scomparsa del loro caro padre signor5 febbraio 2018