ITALO RIZZOLI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 66Ne danno il triste annuncio la moglie M. Gabriella, il figlio Luca, la sorella Silvana con Luigi, le nipoti Monica con Marco, Barbara e parenti tutti.Il funerale avrà luogo Mercoledì 7 febbraio alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato San Mauro Abate in Colorno Via Suor Maria, 3 per il Duomo indi si proseguirà per il locale cimitero.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in Duomo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte alla Pubblica Assistenza di Colorno e alla Associazione AISLA.Un particolare ringraziamento vada ai Dottori Sassi e Bono, al Personale Infermieristico e Operativo dell'Alta Valenza del S.Mauro Abate per le cure prestate.Un grazie di cuore vada agli amici e tutte le persone che gli sono state vicine.6 febbraio 2018Ï Famiglia Marco BergnoliÏ Marisa GiovatiÏ Fam. Pierluigi GiovanardiLa sorella Silvana con Luigi, le nipoti Barbara e Monica con Marco, Mattia e Gaia, si stringono a Maria e Luca per la perdita del caro6 febbraio 2018Zia Marisa e Massimo Dall'Aglio con rispettive famiglie sono vicini a Maria e Luca per la perdita del caro6 febbraio 2018I cugini Italo, Luciana e Maurizio sono vicini a Maria e Luca per la perdita del caro6 febbraio 2018Stefania e Maurizio sono vicini alla cara amica Maria e al figlio Luca per la scomparsa del caroun abbraccio forte.6 febbraio 2018Ugo, Luisa Sassi e famiglia con commozione partecipano al lutto di Maria e Luca per la dolorosa perdita del loro caroesprimendo vicinanza e cordoglio.6 febbraio 2018Ivana e figlie sono vicine a Maria, Silvana e rispettive famiglie per la perdita del caro6 febbraio 2018Tiziana e figli partecipano al dolore di Maria, Silvana e rispettive famiglie per la perdita del caro6 febbraio 2018