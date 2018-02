IRMA LORUSSO

È improvvisamente mancata all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio il figlio Luigi con Erika, i nipoti Chiara e Mattia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 7 febbraio alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Pratolungo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 febbraio 2018Ï Fam. Mauro, Mara e figliÏ Fam. Paolo e Elisabetta DallagiacomaÏ Famiglia Rossano CavatortaÏ Famiglia Marco MontepietraÏ Luigi e GigliolaÏ Luigi, Mariuccia e figliÏ Ugo, Dario Danni e famigliaÏ Piero, Angela e Nadia ZanniÏ Sonia e TizianoÏ Marco Galvani, Ilenia, StefaniaÏ Angela, Giuseppe e figlieÏ Attolini Ugo, Giampiero e famiglieLa squadra Cinghiale La Carobbiese di Tizzano partecipa al dolore di Luigi per la perdita della mamma6 febbraio 2018Federcaccia Sezione di Tizzano partecipa al lutto dei familiari per la perdita di6 febbraio 2018Ugo e Tiziana con Michele, Andrea e famiglie partecipano al dolore di Luigi, Erica e famigliari tutti per la scomparsa della cara6 febbraio 2018Daniele e Patrizia sono vicini a Luigi, Erika, Chiara e Mattia per la triste perdita della cara6 febbraio 2018I dipendenti della DL Dalla Giovanna Luigi si uniscono al dolore di Luigi e famiglia per la perdita della mammaMatteo, Lorenzo, Stefano, Simone, Rossano, Nello.6 febbraio 2018