LUIGI GABBI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio la compagna Teresina, la sorella Celinia, il fratello Giorgio con Carla, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 7 alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Cristo Risorto (Via Venezia, 80), indi per il Tempio di cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 febbraio 2018ASD Burraco Parma porge sentite condoglianze alla cara socia Franchi Teresina per la perdita dell'amato6 febbraio 2018Le amiche e gli amici del Burraco Rapid sono vicini a Teresina per la scomparsa del caro6 febbraio 2018