FRANCESCA TANZI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 76Ne danno il doloroso annuncio i figli Luigi, Paolo con Daniela, l'adorata nipote Serena e i parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 7 febbraio alle ore 10.30 nella Chiesa di San Francesco partendo dall'Ospedale di Vaio, indi proseguirà per la cremazione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di San Francesco.Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'Hospice di Vaio per le premurose cure prestate.Si ringrazia fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria.6 febbraio 2018