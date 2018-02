GINO QUINTI

Ha terminato la sua lunga vita terrenaSergente di Artiglieriadi anni 105Ne danno il doloroso annuncio i figli, i generi, nipoti e pronipoti.I funerali si svolgeranno oggi 7 febbraio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in località Citerna per la chiesa di Oriano indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Walter Corsi per la grande disponibilità.Un sentito grazie all'infermiere Fabio della nutrizione e alla signora Lara.7 febbraio 2018Ï Famiglie Enzo e Enos DresdaÏ Adriana e famigliaÏ Famiglia Bedodi MarioÏ Famiglia Forni Carlo e figlieCiaograzie per tutto quello che ci hai insegnato e per averci voluto tanto bene.Roberta con Stefano, Daniele, Davide con Debora.7 febbraio 2018Ciaosei partito per un lungo viaggio, mi mancherai tanto ma conserverò per sempre il tuo dolce ricordo.Federica.7 febbraio 2018La Sezione Artiglieri di Colorno partecipa al lutto dei familiari per la scomparsa del socio(Sergente Artigliere)7 febbraio 2018Anna, Giovanni, Ornella, Roberto, Mirco sono vicini ai familiari del caro7 febbraio 2018