SANTINA BEDOTTI

È mancatadi anni 82Lo annunciano il fratello Sergio e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 8 c.m. alle ore 9,00 partendo dalla Casa Protetta di Langhirano per la chiesa di Vaestano.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale medico e paramedico della Casa Protetta «Val Parma» per le amorevoli cure prestate.7 febbraio 2018Ï Fam. Giuseppe CadossiÏ Fam. Maria Bedotti e figlieBruna e famiglia è vicina a Sergio per la scomparsa della carissima amica7 febbraio 2018