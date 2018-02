VANDA BAREZZI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Giovanna e Maurizio, il fratello Nando e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 9 febbraio partendo alle ore 8,30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Fraore, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Reparto di Lungodegenza sez. B del Padiglione Barbieri.8 febbraio 2018Partecipiamo commossi al lutto di Maurizio e Giovanna per la perdita della cara mammaEugenia e figli.8 febbraio 2018