NELLA BERTANI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Sandra con Gian Maria, il figlio Luigi, la sorella, il fratello, le cognate, i cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 8 febbraio alle ore 9,45 partendo dall'abitazione di Via Albareto, 148 per la Chiesa di Albareto indi al cimitero di Fontanellato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Paolo Guareschi e alla Sig.ra Lili per le premurose cure prestate.8-2-2018Ï Alessandro e Mariangela CamoraliÏ Fam. Giuseppe BertozziÏ Fam. Frati-PongoliniLa cognata Anna e figli partecipano al dolore di Sandra e Luigi per la perdita della cara8-2-2018Carlo con Tina, Alessia, Vittorio e rispettive famiglie si uniscono al dolore di Luigi, Sandra e Gian Maria per la scomparsa della cara8-2-2018Carla, Oreste e Marco con le loro famiglie sono vicini a Luigi, Sandra e Gian Maria e ricordano con rimpianto le non comuni doti di bontà della carissima8 febbraio 2018Per la scomparsa della carale famiglie Battioni partecipano con affetto al dolore di Luigi, Sandra, e famigliari tutti.8-2-2018Tato con Susy, Angelo con Gabriele, Roberta con Luca e la piccola Aurora, partecipano con tutto il cuore al dolore di Sandra, Luigi e Gian Maria per la scomparsa della cara8 febbraio 2018Romano e Stefano Bandini con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Luigi e Sandra per la perdita della madre signora8 febbraio 2018Ï Colla ClaudioÏ Reggiani MassimoSentite condoglianze ai famigliari per la scomparsa della signoraFamiglie Zanardi e Schiavi.8-2-2018