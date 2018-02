È mancatoNe danno il triste annuncio Ezio con Giovanna e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 10,15 partendo dalle sale del commiato Ade, site in Viale della Villetta 31/a per la Chiesa della Trasfigurazione indi per il Cimitero di Marore.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.8 febbraio 2018