LOREDANA BELLI

Dopo breve malattia è mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la mamma Nelda, i fratelli Lucio, Bruno e Gino, la sorella Cinzia, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 8 c.m. alle ore 10 con partenza dalla Sala del Commiato ditta Bola di Felino, per la chiesa parrocchiale, indi al crematorio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 febbraio 2018Ï Marisa UbaldiÏ Alba e Gianni BoschiÏ Famiglia PinelliÏ GS FelinoZia Gina con Ilde, Mara e famiglia partecipano al dolore di Elda, Lucio, Gino, Bruno, Cinzia e famiglie per la perdita della cara8 febbraio 2018Marzia, Anna, Claudio e famiglia sono vicini alla zia Nelda e cugini per la scomparsa della cara8 febbraio 2018Te ne sei andata troppo in fretta, ciaoMaria, Giuliana e Quinto con i figli e le rispettive famiglie si stringono a Nelda e figli.8 febbraio 2018Il Presidente, il consiglio direttivo ed i donatori della sezione Avis di Felino sono vicini alla famiglia di Loredanae porgono sentite condoglianze.Grazieci mancherai.8 febbraio 2018Umberto e Lorenzo Boschi con la famiglia, insieme ai collaboratori della Cav. Umberto Boschi SpA porgono le più sentite condoglianze alla famiglia per l'improvvisa scomparsa della carafedele e preziosa collaboratrice.8 febbraio 2018Il tuo buon umore resterà per sempre con noi .....I dipendenti del Bar Vertigo sono vicini alla famiglia Belli per la perdita della cara8 febbraio 2018ti ricorderemo sempre.Le amiche Rina, Grazia e Carla.8 febbraio 2018Ciaoci mancherai.Simona, Roberto, Gianmarco, Pierfrancesco e famiglia Gianni Ravasini.8 febbraio 2018Ciaoamica dal grande cuore.Sei stata per tutti noi, che ti abbiamo conosciuta, un lampo di luce, a volte acceccante, a volte incontenibile ma sempre generosa, disponibile e altruista.Ci mancherai, ma in tutto quel che faremo sarai con noi.Grazie per tutto quello che sei stata.I tuoi amici del Comitato Estate Felinese.8 febbraio 2018Quante cose fatte insieme e quante ancora dovevamo farneTu sempre presente, sempre partecipe, sempre pronta ad aiutare chiunque.Hai avuto braccia e cuore per tutti, e la tua generosità ha lasciato il segno nei nostri animi.Grazie per tutto quello che hai fatto.Un abbraccio.Gli amici del Carnevale di Felino.8 febbraio 2018Ciaoti ricorderemo sempre con affetto nei momenti più belli.Luca, Cinzia, Daniela, Antonella, Mariacristina.8 febbraio 2018Emilia Anna e Stefano Bertozzi si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Belli per la scomparsa della cara8 febbraio 2018Ciaoci mancherai.Nadia, Giancarlo, Manuela e famiglie.8 febbraio 2018<+T>Le famiglie dei Condomini «I Gemelli» sono vicini alla famiglia per la perdita della cara8 febbraio 2018