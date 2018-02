MARISA MONTANINI

Sembri dormire, serena. Invece ci hai lasciato, in punta di piedi per tornare ad abbracciare chi ti ha voluto bene e non c'è più.Il figlio Daniele, Beatrice e Lorenzo salutanodi anni 86Il funerale si terrà domani venerdì 9 febbraio alle ore 11.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per il Tempio di Valera.Grazie a tutti coloro che la ricorderanno.8 febbraio 2018Ï Bianca, Roberto e famiglia IaschiÏ Giordano, Anna e famiglia IaschiÏ Luigi, Rossana, Luca e famiglia