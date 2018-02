PIETRO SAIA

È mancato ai suoi caridi anni 90Ne danno il doloroso annuncio il figlio Umberto con Fausta e l'adorato Francesco, i fratelli Guido con Franca e Albino con Laura, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 9 febbraio alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via di Vittorio 17 per la chiesa di Selva indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Selva.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Walter Corsi, al Prof. Achille Guariglia e a tutto il personale del reparto di medicina della Casa di Cura Città di Parma.8 febbraio 2018Ï Maddalena Pesci e famigliaÏ Maria Grazia FantiÏ Franco e famiglia, Clelia e MicheleÏ Danilo e Maria Angela BevilacquaÏ Benito e LuanaCaro zioil tuo ricordo rimarrà sempre nitido nei nostri cuori.I tuoi nipoti Martina, Gianmarco, Alberto e Camilla.8 febbraio 2018Ciao ziograzie per le attenzioni e l'affetto che ci hai dimostrato.Il tuo ricordo resterà per noi prezioso.Fam. Bevilacqua Luigi e Lamoretti Giancarlo.8 febbraio 2018Ciao zioti ricorderemo sempre.Renzo, Marisa e famiglia Dellapina.8-2-2018Ciao zioti porteremo nel cuore.Grazie di tutto.Famiglia Pierino, Gabriella Anelli.8 febbraio 2018Sindaco, Amministratori, Segretario comunale e dipendenti si stringono a Patrizia e familiari per la perdita del caro8 febbraio 2018Siamo vicini a Umberto, Guido, Albino e familiari tutti per la perdita del carissimoMario, Maria e rispettive famiglie.8 febbraio 2018Erminia e le famiglie Stefani Umberto e Francesco partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro8-2-2018Caroil tuo ricordo rimarrà nei nostri pensieri. Un abbraccio a Umberto e familiari tutti.Benito con Sandra, Elisa e famiglia.8 febbraio 2018Lede e Artemio Stefani con Alberto, Alessandra e rispettive famiglie sono vicini a Umberto e familiari tutti per la scomparsa del caro8 febbraio 2018In questo momento di dolore per la perdita del carosono vicina al figlio Umberto e famigliari, al fratello Guido e alla cognata Franca, al fratello Albino e famiglia, ai nipoti e alla cara Martina porgo sentite condoglianze.Ada, Mario e famigliari.8 febbraio 2018Profondamente addolorati per la perdita del carosiamo vicini ad Umberto, Guido, Albino e rispettive famiglie tutte.Renato, Davide, Massimo Galimberti e famiglie.8 febbraio 2018