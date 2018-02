IONE SERVENTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 74Lo annunciano con dolore il marito Alberto, i figli Gaudenzio e Matteo, le nuore, i nipoti Samantha, Deborah, Mattia; le sorelle, i fratelli, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 9 febbraio alle ore 14,30,partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini»di Medesano (Via Santi 14) per la chiesa di Felegara, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Ovidio Tronchini, alla Dott.ssa Maria Michiara e all'infermiera Franca De Vincenzi per le amorevoli cure prestate.8 febbraio 2018Ï Fam. Giuliana, Giacomo OrziÏ Famiglia Danilo BertocchiÏ Famiglia Gelmino, Sincero CenciÏ Fam. Romano, Maria VispiÏ Fam. Giulio, Stefania VispiÏ Iolanda, Fausto MontecchiÏ Luciano, Marta, Davide e IvanaÏ Fam. Ermes Verderi e figliÏ Anna, Roberto VighiÏ Pierina, Romano BerniniÏ Tonino, Anna BrusaniCiaoti porteremo sempre nel cuore.Le tue sorelle Anna con Vincenzo, Nella con Vincenzo, i tuoi fratelli Pierino con Dina, Alide con Annamaria.8-2-2018Uniti nel dolore, per la scomparsa della caraabbracciamo con affetto Alberto, Gaudenzio, Matteo e famiglie.I tuoi cognati Anna, Elda, Teresa, Giacomo e Anna, Renzo e Ubalda, Guido e Anna, Piero e Piera.8 febbraio 2018Sarai sempre nei nostri cuori cara ziaI tuoi nipoti Sandra, Graziella, Armando, Anna, Giuseppe, Gino, Miriana, Michele, Maria Grazia, Gabriele, Fausto, Stefano, Catia, Cristina e rispettive famiglie.8 febbraio 2018La tua vita si è spezzata troppo presto.Avevi ancora tanto da dare e tanto da insegnarci.Eri da sempre, nonostante la tua salute precaria, gioia di vita.Questo è, e rimarrà, un grandissimo esempio per noi che cercheremo di portare avanti sempre con coraggio e orgoglio nel ricordo del tuo sorriso.GrazieJessica, Fiorenza, Tiziano, Sonia, Marinella, Franco, Stefano, Mauro, Elena, Yvonne, Emanuele, Ivana, Luciano con le rispettive famiglie.8 febbraio 2018Ciaoti ricorderemo sempre.Gianni e Maria Savi.8 febbraio 2018Gli abitanti del Condominio del Duca e Fernanda partecipano al lutto della famiglia Perazzo per la perdita di8 febbraio 2018Titolari e dipendenti della ditta Gervasi Sas si stringono a Gaudenzio per la perdita della cara mamma8 febbraio 2018Cesare, Eugenio, Giuliano, Massimiliano, Silvano sono vicini ad Alberto, Gaudenzio e Matteo per la perdita della cara8 febbraio 2018I fratelli Bonazzi con le rispettive famiglie partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della cara8 febbraio 2018