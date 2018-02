GIORGINO DE MATTEIS

Improvvisamente è mancatodi anni 74Ne danno il triste annuncio la moglie Teresa, i figli Tiziana con Salvatore e Nicola con Stefania, gli adorati nipoti Susanna, Valerio, Irene e la piccola Mia, le sorelle Antonietta e Clelia, i fratelli Cosimo e Silvano, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 10 alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Coenzo (ore 11.00 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Il S. Rosario verrà recitato questa sera, venerdì 9, alle ore 20.30 presso la Chiesa di Coenzo.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al Dottor P. Luigi Mossini ed un grazie al personale medico e para-medico del Reparto Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Parma per la professionalità ed il prezioso aiuto.Non fiori ma offerte all'Asilo di Lentigione.9 febbraio 2018Ï Gianni e CatiaLe sorelle Antonietta e Clielia, i fratelli Cosimo e Silvano con le rispettive famiglie stringono in un forte abbraccio Teresa, Tiziana e Nicola e piangono il caro9 febbraio 2018Cosimo, Luciana, Alessia e famiglia abbracciano con affetto Teresa, Tiziana e Nicola in questo momento di dolore per la perdita del caro9 febbraio 2018La sorella Maria con i figli Michele, Anna Rita e Caterina sono vicini alla moglie e ai figli per la scomparsa del caro9 febbraio 2018