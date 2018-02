MARIA TERESA DINARDO

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Lo annunciano le figlie Celestina con Otello, Ioselda con Gianluca e la piccola Nicole e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato 10 febbraio alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Alberi, indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Lorenzo Brambilla, al personale infermieristico del distretto Montanara e tutto il personale medico e paramedico della Terapia Intensiva del Centro del Cuore.9 febbraio 2018Tu sei stata una grandeci lasci con dolore ma resterai sempre nei nostri cuori.Celestina, Ioselda, Otello e Gianluca.9 febbraio 2018Carissimami mancherai tanto.La tua adorata Nicole.9 febbraio 2018Zaghi Bruno e famiglia, Chiara, Mariel, Massimo Zaghi, Maura, Mary, Mirka, Gianluca Gatti con rispettive famiglie partecipano commossi al lutto dei famigliari per la perdita della cara9 febbraio 2018La direzione e i colleghi della Parmacotto sono vicini a Celestina e famiglia per la scomparsa della cara mamma9 febbraio 2018I colleghi della Direzione Produzione Via Palermo unitamente alla Global Manufacturing Division della Chiesi Farmaceutici partecipano al dolore di Ioselda per la perdita della cara mamma9 febbraio 2018I Titolari ed il personale tutto della Chiesi Farmaceutici Spa esprimono le più sentite condoglianze alla signora Nanetti Ioselda e famiglia per la perdita della mamma signora9 febbraio 2018Le famiglie Romei Gina, Cavatorta Ercolino, Fattori Renzo, Macrì Cinzia porgono sentite condoglianze alle figlie per la perdita della mamma9 febbraio 2018