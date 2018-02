CROCE



«Imparerò a farmi confortare dal silenzio delle tue dolci parole che non posso più udire.»



Un bacio.



La tua Caterina.

Accompagnato dall'amata moglie Caterina e dall'adorato figlio Luigi con Sonia ci ha lasciato il nostro caro



Conte GIUSEPPE NOGHERA



I funerali si svolgeranno sabato, 10 febbraio alle ore 10.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Langhirano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento all'amico Dott. Vittorio Franciosi, al medico curante Dott. Antonio Chiapponi e al personale medico e paramedico dell'Hospice M. Coruzzi di Langhirano. Mulazzano Ponte, 9-2-2018



Ï Corrado e Daniele Cocchi



Ï Fam. Setti-Ferrari



Paolo e Loredana sono vicini a Luigi e Caterina, Sonia per la perdita del caro GIUSEPPE Langhirano, 9 febbraio 2018



I colleghi Veterinari, il personale tecnico e amministrativo della AUSL di Parma - Distretto di Langhriano,partecipano al dolore del Dott. Luigi Noghera per la scomparsa del padre signor GIUSEPPE Langhirano, 9 febbraio 2018



Stefano con Betty e Brando sono vicini a Gigi e a sua mamma in questo momento di grande dolore per la perdita del caro GIUSEPPE Parma, 9 febbraio 2018



«Un signore d'altri tempi».



E' così che ricorderò per sempre il caro GIUSEPPE



vicino a Gigi e Caterina con un forte abbraccio.



Mirko. Langhirano, 9-2-2018



Serra Giuseppe e Giuseppina con i figli e famiglie sono vicini in questo triste momento a Caterina, Luigi e Sonia per la perdita del caro GIUSEPPE Langhirano, 9 febbraio 2018