MARCO RICCARDI

«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua Parola».Nella fede ha vissuto e nella fede ci ha lasciatiNe danno il triste annuncio la moglie Rina, i figli Maria Grazia, Paolo e Stefania con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 10 febbraio alle ore 10.45partendo dalla Sala del commiato Le Vallidi Felino per la chiesa di Sala Baganza indi al cimitero di Baganzola.Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle ore 20.30 presso la chiesa di Sala Baganza.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 febbraio 2018Ï Franca e Marzia GrisentiÏ Famiglia Zerbini RemoÏ Famiglia Benecchi«Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, nè lascerai che il tuo servo veda la corruzione»(Salmo 16)CiaoDon Francesco, Maria Luisa, Francesca, Marisa, Romano, Piero, nipoti tutti.9 febbraio 2018Il Presidente del Gruppo delle Imprese Artigiane Giuseppe Iotti, il Segretario Generale Maurizio Caprari ed i Colleghi tutti prendono viva parte al grave lutto di Maria Grazia e famiglia per la scomparsa del padre Sig.9 febbraio 2018Il Presidente Roberto Catelli, il Segretario Alberto Savina, il Vice Segretario Piergiorgio Ricchetti ed i Colleghi tutti della FIASA, partecipano commossi al dolore di Maria Grazia Riccardi e famiglia per la perdita del padre Sig.9 febbraio 2018Aurora e Cesare esprimono il loro cordoglio a Maria Grazia per la perdita del padre9 febbraio 2018Anna e Enzo Bigi sono vicini a Rina e figli per la perdita del caro9 febbraio 2018