LUCIANO CALESTANI

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Tamara, le figlie Chiara e Cecilia, le sorelle Luciana e Silvia, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 10 febbraio alle ore 14,15 partendo dall'abitazione in via Bastone, 18 per la Chiesa di Noceto e si proseguirà per la cremazione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella Chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 febbraio 2018Ï Franco MusiI Presidenti Biselli e Bassanini delle Società GS Fraore e ASD Noceto e tutto lo staff dirigenziale e tecnico sono vicini a Tamara per la grave perdita del marito9 febbraio 2018Marco, Maura e tutto lo staff di Soul Kitchen Il Noce sono vicini a Tamara e famiglia per la perdita del caro9 febbraio 2018