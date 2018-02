LUCA DALL'ASTA

È mancatodi anni 44Lo piangono Maria Grazia, Renzo, Novella e Reana con Ivan.I funerali si svolgeranno oggi sabato 10 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Monticelli T., indi al Tempio di Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 febbraio 2018Ï Fam. Maurizio CavalliÏ Famiglia Giuseppe Dall'AstaÏ Reverberi Corrado e famigliaÏ Luisa, Mario e Giovanni AttoliniÏ Famiglia Cocconi Gaetano e figliÏ Laura, Danilo, Luca, Cecilia e fam.Ï Alberto e DeborahÏ Fabrizio RossiSiamo vicini a Maria Grazia e Renzo con tutto il nostro affetto per la perdita diZia Graziella, Gianna, Renato, Elena.10 febbraio 2018Marco, Luigi e famiglie sono vicini a Grazia e Renzo per la perdita del caro10 febbraio 2018Silvana, Enrico, Daniele con rispettive famiglie sono vicini a Renzo, Maria Grazia, Reana e Novella per la prematura scomparsa del caro10 febbraio 2018Condomini e Amministratore del condominio «Sorgente» partecipano al lutto che ha colpito la famiglia per la perdita del caro10-2-2018Ciaohai fatto parte della nostra esistenza.Ti ricorderemo sempre.Angela, Luciano, Caterina e Paolo.10-2-2018Italo, Roberto, Nadia e famiglie abbracciano Grazia e Renzo per la scomparsa del figlio10 febbraio 2018