GIANNI ANELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Gabriella, i figli Gianluca con Roberta, Stefania con Davide e gli adorati nipoti Andrea, Lorenzo e Giorgia.I funerali avranno luogo oggi sabato 10 febbraio alle ore 15.30partendo dalle Sale Del Commiato di Adeper il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 febbraio 2018Maccarini Martino, unitamente a Tiziana, Simona, Beatrice, Sarah, Laura, Virginia, Manuela, Paola, con rispettive famiglie porge sentite condoglianze a Stefania e famiglia per la scomparsa del caro papà10 febbraio 2018Enrico e Mirella con profonda tristezza si stringono commossi a Gabriella, Gianluca, Stefania e famigliari per la scomparsa del caro10 febbraio 2018Giuliana con Valeria ed Egidio, Francesca e Dimitri, Serena e Manuele partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro10 febbraio 2018