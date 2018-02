VERINA FONTANA

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 97Lo annunciano con dolore i figli Marisa con Giuliano, Gianni con Laura, i nipoti Monica con Giuseppe, Barbara con Alberto, Massimo, Edoardo, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 12 febbraio partendo alle ore 9,30 dalle Piccole Figlie per la chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace in ple Pablo, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla cara Rodica che con amorevoli cure l'ha accudita.10 febbraio 2018Angela con Ezio e Rita partecipano al grande dolore dei nipoti Gianni, Marisa e famiglie per la perdita della cara sorella10 febbraio 2018Il condominio di Viale Piacenza 65 partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa della signora10 febbraio 2018