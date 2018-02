PIETRO DE PADOVA

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Francesco, Rosanna e Graziella, i generi, la nuora e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggipartendo alle ore 14,30 dalla Sala del Commiato COFdi Viale Villetta 16 per la chiesa del Beato Cardinal Ferrari in Via Paradigna, proseguendo per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 febbraio 2018I Dirigenti, il Personale e il Fondo di Solidarietà di Sidel S.p.A. partecipano al lutto che ha colpito il nostro dipendente Francesco De Padova per la dolorosa perdita del padre10 febbraio 2018Condomini, inquilini ed Amministratore del Condominio Giuditta di Piazza Mozzoni 11- Parma partecipano al profondo dolore dei famigliari per la scomparsa del signor10 febbraio 2018