GIANNI RONCHINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Irma, il figlio Paolo con Patrizia e Francesca, la sorella Mariuccia, i cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, sabato 10 febbraio, alle ore 14,15partendo dalla sala del commiato COFin Via P.F.Carrega 12/A a Collecchio, per la chiesa parrocchiale di Lemignano, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Claudia ed Annalisa per l'affetto e la disponibilità dimostrati.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico che in questi mesi ha assistito il caro Gianni.10 febbraio 2018Ï Famiglia BusaniÏ Famiglie Paola e Roberto CatellaniÏ Famiglie Giancarlo, Luca, Daniele PederzaniÏ Fam. Gianpietro MinariÏ Famiglie Maura, Villiam, Susanna GiubertiÏ Famiglie Enrico e Paola AbbatiÏ Famiglie Guido e Nicolò PainiÏ Lorenzo Panizzi e famigliaÏ Famiglie Pietro e Luigi AraldiÏ Fam. Daniele BercelliCon te se ne va un pezzo di quotidianità.Ci mancherai!CiaoClaudia, Annalisa, Paolo, Luca, Federico, Angelica, Matteo, Sara, Michele ed Ettore.10 febbraio 2018Maestranze e dipendenti di Agrivendita sono vicini a Paolo per la scomparsa del caro papà10 febbraio 2018