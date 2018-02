EGIDIO BERGHENTI

«...allora Maria andò dai discepoliche erano tristi e piangevano e portòla notizia che Gesù era vivo...»Circondato dall'affetto di tutti coloro che gli hanno voluto bene, si è è ricongiunto con l'amata moglie Adrianadi anni 92I familiari comunicano che i funerali avranno luogo sabato 10 febbraio alle ore 14,45 presso la parrocchia di Santa Maria del Rosario, via Isola.Un sentito ringraziamento a tutto il personale della Chirurgia Vascolare e del Servizio di Terapia Intensiva di Anestesia e Rianimazione, in particolare alla dott.ssa Barbagallo e al dott. Perini.Non fiori ma offerte alle opere caritative parrocchiali e diocesane.10 febbraio 2018I cognati Emiliio e Maria Teresa con Elisabetta, Alessandra, Alberto e Cristina partecipano con affetto al dolore di Gianpaolo, Giovanna, Stefania e Francesca e rispettive famiglie per la perdita del caro10 febbraio 2018Emilio Baroni con Cecilia, Giovanni e Michele, si stringono al dolore dei figli e nipoti per la perdita del caro10 febbraio 2018Ilaria e Frank abbracciano con tanto affetto Giovanna e familiari per la perdita del caroesempio di generosità e bontà.10 febbraio 2018Anna Rita, Alessandra e Giacomo sono vicini a Stefania per la scomparsa dell'amato10 febbraio 2018Pier Giovanni e famiglia sono vicini ai figli per la scomparsa del padre10 febbraio 2018Alda, Roberto e Stefano con Ernestina e Luca si stringono con affetto a Stefania, Marco, Giovanna, Gian Paolo e Francesca nel ricordo dell'affabilità e socievolezza del caro10 febbraio 2018Enore, Anna Maria, Cristina, Luca e famiglie partecipano al dolore di Stefania, Giovanna, Francesca, Giampaolo e famigliari per la perdita del caro10 febbraio 2018