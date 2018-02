IDIO PIANFORINI

Si è spento nella pace del Signoredi anni 82Ne danno il triste annuncio il figlio Nicola con Monia, gli adorati nipoti Luca e Lisa, il fratello Elio e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 12 febbraio alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Mulazzano, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Mulazzano.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Augusto Bertini per l'assistenza prestata.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.11 febbraio 2018Ï Angela Pianforini, Ginetto e figliÏ Famiglia Tancredi VignaliÏ Famiglia Raimondo FratiÏ Famiglia Paolo FratiCiaoLuca e Lisa.11 febbraio 2018Il fratello Elio con i figli Davide e Daniele sono vicini a Nicola e famiglia per la perdita del caro papà11 febbraio 2018Mara, Pietro, Matteo sono affettuosamente vicini a Nicola e famiglia per la perdita del caro papà11 febbraio 2018Lazzaro, Gianfranco e Andrea partecipano al lutto di Nicola e familiari per la perdita del caro11 febbraio 2018