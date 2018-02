FRANCA AIMI

Improvvisamente è mancatadi anni 81Ne danno il triste annuncio il marito Enzo, i figli Paolo con Angela e Fabrizio con Orlanda, gli adorati nipoti Bianca, Diego, Manuela con Andrea ed i piccoli Cristian ed Alex, la sorella Ines, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 12 alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Casaltone (ore 14.30 circa) indi si proseguirà per il cimitero di Sorbolo.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario verrà recitato questa sera, domenica 11, alle ore 20.30 presso la chiesa di Casaltone.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.11 febbraio 2018Ï Fam. Fermi Wainer e Maria RosaÏ Fam. Fermi Luca e RobertaÏ Fam. MontiÏ Margherita e Enrico FermiÏ Annalisa e Francesco FermiÏ Novella BartoliÏ Famiglie Vittorio e Pierluigi GrignaffiniCiaosei partita così all'improvviso che non mi hai dato il tempo di salutarti, ma son sicura che anche da lassù troverai il modo di stringerci ancora.Manuela.11 febbraio 2018La cognata Gabriella e i nipoti Giovanni con Letizia e Cristina con Marco, Giorgia e Sofia, sono vicini a Enzo, Paolo e Fabrizio per la perdita della cara11 febbraio 2018Adua con Marina, Roberta e le rispettive famiglie ricordando la cara11 febbraio 2018Daniela con Gianni, Ilaria con Marco, Alessandro e Denise sono vicini ad Enzo, Fabrizio e Paolo per l'improvvisa perdita della cara11 febbraio 2018Le famiglie Reverberi e Bandini con Ines e Ave partecipano al dolore dei familiari per la perdita della11 febbraio 2018Leonardo Ragazzini e colleghi della Carrozzeria Autoparma sono vicini ad Emanuela per la perdita della cara nonna11 febbraio 2018Parteciamo al dolore dei familiari per la perdita della caraFamiglia Lume.11 febbraio 2018