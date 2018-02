ALBERINA BELTRAME

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio il marito Giulio, i figli Ornella, Giancarlo e Luciano, il genero, le nuore, i nipoti, sorelle, fratelli e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 12 febbraio alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa parrocchiale di Noceto e si proseguirà per la cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Emilio Coffrini, al dott. Sebastiano Buti, al Centro Cure Palliative di Fidenza e a Monica per la disponibilità dimostrata.Non fiori ma offerte alla P.A. Croce Verde di Noceto.11 febbraio 2018Ï Maria Mancin, Enza e RemoÏ Romano, Gabriella, MonicaÏ Famiglia Sergio TorriÏ Fabio FecciÏ Amministrazione comunale NocetoCiao nonnati ricorderemo con affetto.Nadia, Elsa, Manuela, Daniela, Fabio, Asia, Anita, Gabriel.11 febbraio 2018