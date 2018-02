GERMANO MONTANARI

«Sono sereno perchè quello che non potranno fare i medici, lo farà Nostro Signore»Confortati dalle sue convinte parole di fede, la mamma Anna, i fratelli Adriano ed Enrico, le cognate Claudia e Rita, i nipoti Gianni, Paolo, Andrej, Valeria e i parenti tutti.annunciano la scomparsa didi anni 65I funerali avranno luogo lunedì 12 c.m. alle ore 15.30 nella chiesa di San Paolo, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di San Paolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare e doveroso al medico di famiglia dr. Luigi Toscani, al prof. Giovanni Pedretti, al dr. Francesco Ghisoni con le rispettive équipes per le continue ed amorevoli cure prestate a Germano.11 febbraio 2018Ï Tiziana MaininiÏ Petronini Luigino e fam.Ï Sanella Massimo e fam.Ï Ambrogi Aldograzie, per noi sei stato figlio e fratello, sostegno prezioso nei momenti più tristi della nostra vita, mentre hai vissuto la tua colma di sofferenze con immenso coraggio, bontà, altruismo, quale persona veramente speciale.Nel piangerti inconsolabili siamo affettuosamente vicini a tutti i tuoi cari.Bruna, Angelo, Giorgio Stecconi.11 febbraio 2018Marisa e Luciano Ferrari partecipano al dolore della famiglia Montanari per la scomparsa del caro11 febbraio 2018Piero, Lucietta e Roberto sono vicini ai familiari per la perdita del caro11 febbraio 2018Il Presidente della sezione Costruttori Edili aderente all'Unione Parmense degli Industriali, i componenti il Direttivo e i colleghi esprimono il loro cordoglio a Enrico Montanari per la perdita del fratello11 febbraio 2018Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, i vice presidenti Giovanni Banchini, Gabriele Buia, Patrizia Capitani, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria Lorenzo Zerbini, il rappresentante della piccola industria Giovanni Baroni, i componenti il Consiglio Direttivo, il Direttore Cesare Azzali esprimono il loro profondo cordoglio e partecipano al grave lutto che ha colpito il collega Enrico Montanari per la scomparsa del fratello11 febbraio 2018Cesare è affettuosamente vicino a Enrico in questo doloroso momento per la scomparsa del fratello11 febbraio 2018I Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci della Sezione partecipano commossi al dolore per la prematura scomparsa del caroSiamo vicini con il nostro affetto e con la preghiera al Presidente UCID Sezione di Fidenza Enrico Montanari e a tutta la sua famiglia.11 febbraio 2018