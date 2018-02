DANTE RIZZI

E' tornato alla Casa del Padredi anni 59Ne danno il triste annuncio la moglie Antonella e tutti i suoi cari.I funerali avranno luogo martedì 13 febbraio alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Monastero di Gravago (Bardi), ove alle ore 15.30 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S. Francesco (Ospedale Maggiore) e domani sera alle ore 20.00 nella chiesa di Monastero di Gravago.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.11 febbraio 2018Ï Lino Di SarnoIl Fondo di Solidarietà «R. Barilla», il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie D'Oro condividono il dolore dei familiari per la scomparsa di11 febbraio 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce la famiglia del proprio collaboratore11 febbraio 2018La Direzione dello Stabilimento Barilla di Pedrignano unitamente a tutto il Personale sentitamente partecipa al lutto per la grave perdita del collega11 febbraio 2018I colleghi della manutenzione e dell'area tecnica Barilla ricordanocon affetto e stima.11 febbraio 2018L'ASD Val Noveglia tutta partecipa al dolore per la perdita dell'atleta e amico11 febbraio 2018Il Condominio P3 Parco Farnese è vicino ad Antonella Fontana in questo triste momento per la perdita del caro11 febbraio 2018Elia e Mirco con i figli e le nuore ricordano con affetto11 febbraio 2018