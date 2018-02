ORIENZO ADORNI

«Hai lasciato la vita, non la nostra vita. Potremo mai credere morto chi vive nel nostro cuore?»(S. Agostino)di anni 92Ne danno il triste annuncio la moglie Vittorina, le figlie Mariolina con Giorgio, Francesca ed Alessandro, e Gabiella con Mario, Elena ed Andrea, la cognata Rina, i nipoti Adele, Rino e Mario.La cara salma arriverà in chiesa a Lentigione lunedì 12 alle ore 14.45 indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Un sentito ringraziamento vada al medico curante dottor Fabrizio Reni per le amorevoli cure prestate.11 febbraio 2018«Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta»Il tuo ricordo ci accompagnerà per sempre, meraviglioso, grandissimoI tuoi cicciò".Andrea ed Elena.11 febbraio 2018"Solo grazie...Grazie per le tue storie, per i tuoi consigli, anche per le tue lamentele, per esserci stato vicino in tutti i momenti importanti della nostra vita, per essere stato fiero di noi e per averci resi fieri di essere tuoi nipoti...Sei stato il nostro pilastro, il nostro punto di riferimento per tutta la vita...GrazieFrancesca ed Alessandro.11 febbraio 2018