MAURO GUARNIERI

Circondato dall'affetto della famiglia è mancatodi anni 65Con immenso dolore lo annunciano la figlia Francesca con Carlo, Elisa e Alfredo, il fratello Filippo e famiglia, Linda e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 13 febbraio alle ore 9 partendo dalla sala del commiato di Pilastrello per la chiesa parrocchiale di Fiorenzuola d'Arda indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al Prof. Massimo Moine, al Dottor Baci e a tutto il personale della Casa di Cura Città di Parma per la grande assistenza prestata.12 febbraio 2018Ï Famiglia Boselli GiuseppeBuon viaggiocara persona generosa e appassionata della vita.Il tuo ricordo resterà.Le tue cugine Elisabetta, Piera, Gabriella, Angela e Federica.12 febbraio 2018Il Presidente Pessina a nome del consiglio direttivo e di tutti i soci del Lions Club Colorno La Reggia porge le più sentite condoglianze al socio e consigliere Filippo Guarnieri per la prematura scomparsa del fratello12 febbraio 2018Il Presidente Enzo Malanca e il Consiglio di Amministrazione di Parma Incoming Srl si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro12 febbraio 2018Il Presidente Paolo Corradi, l'Amministratore Delegato Enzo Malanca, il Direttore Daniele Bertozzi ed il Consiglio di Amministrazione della Seacom Srl si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro12 febbraio 2018Il Consiglio di Federmoda Parma, aderente ad Ascom, si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del caro12 febbraio 2018Il Presidente Vittorio Dall'Aglio, il Direttore Claudio Franchini, la Giunta Direttiva dell'Ascom Confcommercio di Parma si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del caro12 febbraio 2018