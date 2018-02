PAOLO ROSSI

Ci ha lasciatidi anni 56Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, il figlio Daniele, la mamma Bianca, il fratello Roberto e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, martedì 13 febbraio, partendo alle ore 10.15 dall'Hospital Piccole Figlie per la chiesa dell'Annunziata, proseguendo per il cimitero della Villetta.Il Rosario sarà recitato questa sera alle ore 17,45 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano tutti gli amici che hanno dimostrato il loro affetto in questo momento difficile e tutto il personale dell'Hospice Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.12 febbraio 2018Ï Anna, Luciano PainiVi siamo vicini con tutto il nostro affetto.Gli zii Nicola Menina Roberta Patrizia e famiglie.Ciao12 febbraio 2018Gli zii Afro e Clementina con Luigi e Roberto sono vicini a Giovanna e Daniele per la perdita del caro12 febbraio 2018Giovanna Ganazzoli e famiglia si uniscono al dolore di Bianca, Giovanna e Daniele per la morte del caro12 febbraio 2018Ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita diun collega insostituibile e soprattutto un amico speciale.I colleghi della UPS di Parma.12 febbraio 2018L'onestà fu il tuo ideale, la coerenza la tua strada, l'amicizia la tua fede, la famiglia il tuo affetto. Più di un compagno, più di un amicorimarrai sempre il mio punto di riferimento.Gilberto.12 febbraio 2018CiaoAmici per sempre.Marco.12 febbraio 2018