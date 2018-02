RENZO MAGNANI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il doloroso annuncio: il figlio Davide con Giorgia e Marcella, la sorella Marisa, il cognato Rolando ed i nipoti tutti.I funerali avranno luogo martedì 13 c.m. alle ore 15.30 in Cattedrale, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi alla cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in Cattedrale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dr. Giancarlo D'Angelo, alla Dr.ssa Anna Tedeschi ed a tutto il personale del Centro Cure Palliative di Vaio.12 febbraio 2018Rolando, Elisabetta con Cristiano e Viola partecipano al lutto per la scomparsa del caro12 febbraio 2018