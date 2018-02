IVA FERRARIVED. BERTOLETTI

Circondata dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatoNe danno l'annuncio il figlio Franco con Flora, gli adorati nipoti Michele e Lorenzo.I funerali avranno luogo martedì 13 c.m. alle ore 10.30 nella chiesa di San Martino in Noceto, partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale di Vaio e nel camposanto di Noceto saranno tumulate le sue spoglie.Il S. Rosario sarà recitato questa sera, lunedì alle 20.30 nella chiesa di San Pietro in Castellina di Soragna.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Ivano Maccari.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.12-2-2018Siamo vicini allo zio Franco per la perdita della cara mammaEnzo, Giordano, Renato, Gianmarco, Simone, Leonardo, Lorenzo e tutti noi di Oltre.12 febbraio 2018Giorgio Dondi, Antonella Frattini e Franca sono vicini a Franco e famiglia per la perdita della cara mamma12 febbraio 2018Con affetto ed amicizia ci stringiamo a Franco, Flora, Michele e Lorenzo per la perdita della loro caraGian, Edo, Lorenzo, Erme.12 febbraio 2018