Berlino: rilasciato il pakistano fermato

E' stato scarcerato il richiedente asilo pachistano che era stato fermato in relazione all'attentato di Berlino. Il killer, quindi, sarebbe ancora in fuga. Una donna di 31 anni di Sulmona è dispersa da ieri sera dopo l'attentato a Berlino, il cui bilancio è di 12 morti e 48 feriti, 18 gravi. Il suo cellulare è stato trovato sul luogo della strage ed i parenti sono già in Germania per l’esame del Dna per l’identificazione. Le parole del padre sembrano fugare ogni dubbio: "Abbiamo capito stanotte che era finita, aspettiamo conferme ma non mi illudo". Fra i feriti anche un altro connazionale, non in gravi condizioni. Possibile coinvolgimento di un terzo italiano. Merkel sul luogo della strage ribadisce, "Continueremo ad essere liberi e aperti".

SALE L’ALLERTA TERRORISMO, ALFANO: NON ESISTE RISCHIO ZERO

Il ministro degli esteri Alfano avverte che l’allerta terrorismo "resta sempre altissima", il Viminale non esclude "atti emulativi" ed emana una direttiva a Prefetti e questori: rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di maggiore afflusso di persone ed eventi pubblici, possibile uso di dissuasori e annullamento di manifestazioni a rischio. Allarme rosso terrorismo: Scotland Yard rivede i piani di sicurezza a Londra, rafforzate le misure di prevenzione a New York.



L'OREF BOCCIA IL BILANCIO DI ROMA. SALA TORNA SINDACO, SONO INNOCENTE

Interrogatori di garanzia per l’ex braccio destro della sindaca Raggi, Marra, e l’imprenditore Scarpellini. Marra ha respinto le accuse sostenendo che l’aver detto a Scarpellini di essere a sua disposizione era "solo un atto di cortesia". Il costruttore ha sostenuto che gli assegni con cui la compagna di Marra acquistò un appartamento nel 2013 erano "un prestito". Raggi ribadisce di non essere stata sotto ricatto: "Non temo né le parole di Marra né l'esposto di Raineri". E intanto l’Oref dà parere "non favorevole" sul bilancio 2017-19 del Campidoglio. A Milano Sala torna a fare il sindaco: "Sono certo della mia innocenza verso un’accusa che non è un condizionamento della mia attività".

LA SCALATA VIVENDI INFIAMMA MEDIASET, E’ BOOM IN BORSA

Boom di scambi sul titolo Mediaset in Borsa dopo l’annuncio dei francesi di voler salire dall'attuale 20% al 30% di proprietà. Scambiate circa 121,2 milioni di azioni, pari al 10,2% del capitale, titolo chiude a +23,3% a 4,44 euro; esposto all’AgCom per violazione della disciplina di settore. Piazza Affari a +1,47%, bene le banche. Mps perde lo 0,43%, scontando le incognite delle ricapitalizzazione e la prospettiva di un aiuto di Stato, che potrebbe ripercuotersi su azionisti e obbligazionisti. Stallo in Alitalia sul rifinanziamento del piano di rilancio.

MATTARELLA, PER LA LEGGE ELETTORALE AMPIO CONSENSO CAMERE

Il Capo dello Stato agli auguri con i rappresentanti delle istituzioni: "Per il voto servono leggi omogenee". Su questo tema è "auspicabile che in Parlamento si registri un consenso più ampio di quello della maggioranza di governo". Accordo fra Pd, FI e M5S in Commissione Affari costituzionali: l’esame è rimandato a dopo il pronunciamento della Consulta. La Lega: '"ogliono arrivare più in là possibile". Il M5S ribatte: "Dopo la Consulta subito al voto con la legge che ne verrà fuori".

VIA LIBERA DELLA CAMERA, E’ DEFINITIVO L’ACCORDO SULLA TAV

Via libera definitivo dell’Aula della Camera alla ratifica del trattato Italia-Francia sulla Tav. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 285 voti a favore, 103 contrari (M5S e Sel) e tre astenuti. Al voto finale i deputati M5S hanno esposto striscioni con la scritta "No Tav" ed hanno protestato per un accordo che definiscono "scandaloso" e, affermano, "fa spendere almeno due miliardi e mezzo di euro di soldi pubblici, e che sventra una valle, prosciuga i corsi d’acqua, sparge polvere di amianto su tutto il territorio". Rosato (Pd) ribatte: "Si oppongono a tutto, anche ad ammodernare le nostre infrastrutture e rendere il Paese più competitivo, ma poi viaggiano in prima classe sull'alta velocità per raggiungere Roma e venire a fare la morale in Parlamento".

L’ANTITRUST UE CONTRO FACEBOOK: "HA MENTITO SU WHATSAPP"

Facebook ha violato le regole fornendo all'Antitrust Ue informazioni fuorvianti, al momento della valutazione della fusione con Whatsapp, sui legami tra gli account dei due sistemi di comunicazione. E’ l’accusa che rivolge la Commissione Ue alla società americana, che se confermata potrebbe portare a una multa a Facebook sino all'1% del suo fatturato globale. La società di Zuckerberg assicura la propria buona fede e la collaborazione con le autorità di Bruxelles.

LA PRIMA VOLTA DEI MUSEI VATICANI, UNA DONNA ALLA GUIDA

Per la prima volta arriva una donna alla guida dei Musei Vaticani. Barbara Jatta, romana, 54 anni, è stata nominata nuovo direttore da Papa Francesco. Dal 1 gennaio 2017 prenderà il posto dello storico dell’arte Antonio Paolucci del quale era la vice. Prosegue dunque la valorizzazione del ruolo delle donne in Vaticano voluta da Papa Francesco.