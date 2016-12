Berlino, caccia al tunisino in fuga: "E' armato e pericoloso"

Caccia all’uomo dopo la strage a Berlino, operazione di polizia in Nordreno-Westfalia. Mandato di cattura internazionale per un giovane tunisino, i cui documenti sono stati trovati nel "tir-killer", offerta una taglia fino a 100mila euro. L’uomo, arrivato in Italia nel 2012 minorenne e solo, nel 2015 aveva raggiunto la Germania. A luglio fu fermato dopo un controllo, poi liberato. Era sospettato di preparare un atto violento, è considerato "armato e pericoloso". A Berlino in corso esami del Dna per l'identificazione di Fabrizia Di Lorenzo. La madre in lacrime ha ammesso: "Sento che mi ha abbandonata". A Palermo Giuseppe La Grassa, ferito dal Tir, dice: "Siamo miracolati". Alfano loda Merkel: "La solidarietà ha un costo politico".

L’ANAC ACCUSA, CONFLITTO INTERESSI PER MARRA E RAGGI SAPEVA

L'Autorità anticorruzione ritiene "configurabile il conflitto di interessi" per Raffaele Marra e la nomina del fratello alla Direzione Turismo. La situazione "era conosciuta" alla sindaca, accusata anche di "contraddizioni" nelle dichiarazioni sull'istruttoria per la nomina. Il capo di gabinetto Romeo si dimette e fa mea culpa: "Su Marra ho commesso errori di valutazione, chiedo scusa ai romani". Gli inquirenti esaminano Pc e cellulare dell’ex braccio destro di Raggi per ricostruire la rete di contatti. Interrogata l’ex assessore Muraro, indagata per reati ambientali.

FLOP DELL’OFFERTA MPS SUL MERCATO, TITOLO A PICCO IN BORSA

L'offerta di azioni Mps per la ricapitalizzazione della banca sembra non aver incontrato l’interesse del mercato e la conversione della seconda tranche di conversione dei bond subordinati sarebbe di un solo miliardo di euro. Il fondo sovrano del Qatar si è sfilato dall'operazione e il titolo in Borsa ha perso il 12%. Positiva Mediaset, +2,8% con Vivendi al 26% e scambi pari al 6% del capitale. Il Ceo di Vivendi de Puyfontaine andrà in Consob a Roma venerdì per essere ascoltato. AgCom apre un’istruttoria. Via libera delle Camere alla risoluzione sul Salva-risparmi, sì a 20mld di debito aggiuntivo per provvedimenti sulle banche. La Consulta rigetta le questioni sollevate dalla Regione Lombardia sul dl per la trasformazione delle Popolari in Spa.

BUFERA SU POLETTI, DEPOSITATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA

Polemiche per le dichiarazioni sul Jobs Act e i giovani italiani all'estero, depositata al Senato una mozione di sfiducia firmata da SI, M5S, Lega e alcuni senatori del Gruppo Misto. Sotto accusa il comportamento del ministro "totalmente inadeguato al ruolo". Il Pd lo difende, ma dalla minoranza Dem Speranza minaccia: via i voucher o sfiducia. Sul web nel mirino anche il figlio, sia per le sue frasi che ribadiscono i concetti espressi dal padre, sia per i contributi statali per l’editoria dei quali avrebbe goduto. La Lega annuncia un esposto a questo proposito. Istat: aumenti delle retribuzioni mai così bassi dal 1982.

ACCORDO AD ALEPPO, RIPRESA L’EVACUAZIONE DALLA ZONA EST

E' ripresa ad Aleppo l’evacuazione di civili e miliziani, sospesa in mattinata con più di tremila persone in attesa, in condizioni umanitarie disperate, di lasciare la zona est della città. L’accordo per sbloccare la situazione è stato annunciato dalla tv di Stato siriana e confermata da fonti dell’opposizione. Intanto una coalizione di gruppi islamisti nel Paese ha rivendicato l’omicidio dell’ambasciatore russo ad Ankara, Andrei Karlov, ma l’ala siriana di al Qaida smentisce.

PAPA FRANCESCO FA SHOPPING, COMPRA LE SCARPE IN UNA SANITARIA

Papa Francesco è uscito da Casa Santa Marta per acquistare un paio di scarpe. La visita improvvisa in una sanitaria di via del Gelsomino a Roma, ieri pomeriggio, è documentata da foto e video postate sui social da chi era presente. Nelle immagini si vede il pontefice che arriva con l’auto (e due persone lo attendono fuori dalla portiera), gira per la Sanitaria, parla con le persone del negozio, si mette in posa per le foto.

OMICIDIO RAGUSA, ANTONIO LOGLI CONDANNATO A VENT'ANNI

Antonio Logli è stato condannato a vent'anni per omicidio volontario e distruzione di cadavere della moglie Roberta Ragusa, scomparsa quasi 5 anni fa dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme (Pisa). E’ la decisione del giudice Elsa Iadaresta che a conclusione del rito abbreviato lo ha anche interdetto per sempre dalla potestà genitoriale. Non accolta la richiesta del pm per la custodia cautelare in carcere dell’uomo, per il quale è stato invece disposto l’obbligo di dimora a Pisa e San Giuliano Terme. Soddisfatte le cugine della vittima, la difesa aspetta la sentenza per l’eventuale impugnazione.

GLI ITALIANI E INTERNET, UNO SU TRE SENZA ACCESSO DA CASA

Per l’Istat ha accesso al web il 69,2% delle famiglie. Italia in fondo alla classifica Ue per diffusione della banda larga. Aumentano le persone connesse nei 12 mesi, sono 6 su 10, sprint dei 60enni. E cresce l’occupazione nelle professioni informatiche: 720 mila persone nel 2015, +7% sul 2011. In aumento anche l’e-commerce, lo usa uno su due tra chi naviga.