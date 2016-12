Attentato a Berlino: "Fabrizia è morta"

Finite le speranze: Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza di Sulmona, è morta nella strage di Berlino. Esprime 'grande dolorè il presidente della Repubblica Mattarella, il premier Gentiloni ricorda 'una cittadina esemplare uccisa dai terroristì. La polizia ha perquisito il centro profughi a Emmerich sul Reno, dove aveva il suo domicilio Anis Amri. Blitz anche a Dortmund. Le impronte di Amri sarebbero state trovate sulla portiera del tir killer. Secondo il NyT, il giovane era 'nei radar delle agenzie di intelligence Usà. Uno dei fratelli: 'Forse si era radicalizzato nel carcere italianò. In Germania intanto è polemica sulle falle della sicurezza. Riaperto il mercatino.

AUMENTO DI CAPITALE MPS VERSO IL FLOP, VICINO L'INGRESSO DEL GOVERNO

MEDIASET CONVOCATA IN CONSOB, BOLLORE' SFIORA IL 30%

Si profila un insuccesso per l’aumento di capitale di Mps con capitali privati. Il cda della banca, il cui titolo ha chiuso in calo di oltre il 7%, è riunito per l’eventuale richiesta di intervento da parte dello Stato. Attesa per il cdm. Non accenna ad allentarsi intanto la pressione del mercato su Mediaset (-13%), con Bollorè che ha raggiunto il 28,8%. I vertici del Biscione sono stati convocati questo pomeriggio in Consob sulla 'scalatà Vivendi. Domani l’audizione di Arnaud de Puyfontaine ceo del gruppo francese. Il cda Alitalia ha approvato la seconda fase del piano industriale, in vista tagli e 1.500 esuberi.

"FAVORI' LA MAUGERI", FORMIGONI CONDANNATO A 6 ANNI

4 ANNI E 6 MESI ALL’EX PARLAMENTARE PDL ALFONSO PAPA

Roberto Formigoni è stato condannato a Milano a 6 anni di carcere, per corruzione, nel processo sul caso Maugeri. Secondo l'accusa, avrebbe favorito l’azienda in cambio di vacanze e favori. 'Una sentenza ingiusta, la impugnero», è la reazione dell’ex Governatore della Lombardia e senatore di Ncd. Per lui anche l’interdizione per 6 anni dai pubblici uffici e la confisca di beni per 6,6 milioni di euro. Condannati anche Pierangelo Daccò e l’ex assessore regionale Antonio Simone. A Napoli, condanna per l’ex parlamentare Pdl Alfonso Papa: 4 anni e 6 mesi per induzione alla concussione.

FINITA LA SALERNO-REGGIO CALABRIA DOPO 55 ANNI DI LAVORI

SI CHIAMERA' A2, SARA' PRIMA LA AUTOSTRADA PER AUTO SENZA PILOTA

Dopo una storia infinita di lavori a singhiozzo, durati oltre mezzo secolo, è stato chiuso oggi l’ultimo cantiere della Salerno-Reggio Calabria. Percorribile tutta a due e tre corsie, l'autostrada, battezzata A2, è stata inaugurata dal Presidente del consiglio Gentiloni, dal ministro delle infrastrutture Delrio e dai vertici dell’Anas. Sarà la prima autostrada tecnologicamente avanzata a livello mondiale pronta per le auto senza pilota, in grado di ottimizzare i flussi di traffico.

LA RAGGI VERIFICA GLI ATTI DI MARRA, INCUBO AVVISO DI GARANZIA

A CAPODANNO NIENTE CONCERTONE AL CIRCO MASSIMO, BOTTI VIETATI

M5S del Campidoglio avvia la due diligence sugli atti di Raffaele Marra. 'Abbiamo ammesso l’errore, ora verifichiamo se ci siano state irregolarita», dice il capogruppo Ferrara. Nel pc dell’ex capo del personale i veleni del Movimento. Attesa per eventuali nuovi avvisi di garanzia. L’amministrazione, intanto, conferma per Capodanno il divieto di botti, mentre il concertone al Circo Massimo non si farà. 'Evitato l’affidamento direttò, dice l’assessore e vicesindaco Luca Bergamo: 'la festa della notte ci sarà e sarà bellissimà.

IL FIGLIO DI POLETTI DENUNCIA, MINACCE DI MORTE SU WEB

DOPO L'ALTOLA' DELLA SINISTRA PD E’ ANCORA POLEMICA SUI VOUCHER

Manuel Poletti, figlio del ministro Giuliano, ha presentato una denuncia ai Carabinieri di Faenza 'a seguito di pesanti offese ed alcune minacce di morte giunte tramite social network (Facebook in particolare) e via mail contro la mia persona e l'azienda che rappresento, la cooperativa Media Romagna di Ravennà. Le offese e le minacce sono relative alla polemica sui contributi all’editoria ricevuti dal giornale che dirige che ha fatto seguito alle dichiarazioni del ministro riguardo ai giovani che si trasferisono all’estero. Oggi c'è chi chiede le sue dimissioni mentre da Pd, Sc e Fi replicano alle 'minaccè di Speranza sui voucher.

ADDIO ALLA SIGNORA DELLA MODA, MUORE A 66 ANNI FRANCA SOZZANI

MALATA DA TEMPO, ERA IMPEGNATA PER IL SOCIALE E LA RICERCA

Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia e influente signora della moda italiana, è morta a 66 anni nella sua casa a Milano. Era malata da tempo e il male che l’aveva colpita era apparso da subito grave. Donna energica, dall’inconfondibile look prevalentemente nero, è stata un riferimento anche nell’impegno sociale. Fra i tanti progetti da lei ideati, il Vintage Project: capi donati da star e stilisti venduti al pubblico, destinando l'intero ricavato alla ricerca.