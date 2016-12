L'attentatore di Berlino ucciso a Milano dalla polizia

Anis Amri, il terrorista della strage di Berlino, è stato ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Durante un controllo, alle 3 di notte, i poliziotti hanno chiesto i documenti al giovane. Il tunisino ha tirato fuori una pistola e ha sparato, colpendo un agente. Dalla volante hanno risposto al fuoco, uccidendolo. Il questore di Milano: pericolosissimo, poteva fare altri attentati. La famiglia del tunisino: chiarezza. In un video Amri: 'Vi sgozzeremo come maialì. Mattarella e Gentiloni si congratulano con la polizia. Berlino: 'Grazie Italià. In Germania polemiche per il flop tedesco. Salvini: 'Stop immigrazionè. Grillo: 'Rimpatriare gli irregolarì. Espulso un tunisino dall’Italia.

DUE AGENTI EROI FERMANO LA FUGA DI AMRI, UNO ERA IN PROVA

MA E’ POLEMICA PER LA DIFFUSIONE DELLA LORO IDENTITA'

Sono stati gli agenti Luca Scatà e Cristian Movio a bloccare il terrorista a Sesto San Giovanni. Il primo è un agente in prova da 9 mesi. Il secondo, colpito ad una spalla nel conflitto a fuoco, commenta: felice di essere stato utile. Ma scoppia la polemica sulla diffusione delle immagini dei poliziotti. I profili Facebook dei due agenti sono stati oscurati. Il questore di Milano Antonio De Iesu: 'Abbiamo il dovere di tutelarlì. Una nuova circolare della Polizia avverte di rischi di azioni ritorsive.

MPS IN SALVO. IL TESORO COMPRERA' BOND TRASFORMATI IN AZIONI

L’UE: CONDIVIDIAMO GLI OBIETTIVI DEL DECRETO, ORA VALUTIAMO LE MISURE

Il governo salva Mps e apre l’ombrello pubblico anche per le altre banche in difficoltà che lo richiederanno. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera all’atteso decreto 'salva-risparmiò con lo scudo pubblico da 20 miliardi e un meccanismo per tutelare al 100% la clientela retail del Monte. Non ci sono le altre misure per il settore, dal rinvio della trasformazione in spa delle popolari al trattamento fiscale delle imposte differite attive. Equita Sim: Governo verso il 62% del capitale. Gentiloni: una svolta. Morelli: impegno per una banca solida.

PUTIN SCRIVE A TRUMP: MIGLIORIAMO I RAPPORTI USA-RUSSIA

IL PRESIDENTE ELETTO: NON IMBOCCARE STRADE DIVERSE

Donald Trump ha ricevuto quella che ha definito una 'bella letterà dal presidente russo Vladimir Putin. Ad affermarlo lo stesso presidente eletto. La missiva è datata 15 dicembre. Nella lettera Putin dice a Trump di augurarsi un miglioramento della collaborazione fra i due paesi. 'La pensa nella maniera giusta. Mi auguro che entrambe le parti siano in grado di attuare questi propositi e che non ci troveremo su strade diversè, afferma il tycoon. Il Cremlino conferma: 'Miglioriamo i rapportì.

DIROTTATO UN AEREO LIBICO, ORE DI PAURA A MALTA

PASSEGGERI E EQUIPAGGIO TUTTI LIBERI, NESSUNA CONDIZIONE

Allarme rientrato a Malta dove per ore 111 passeggeri oltre ai membri dell’equipaggio sono stati presi in ostaggio da due dirottatori, che poi si sono arresi, senza condizioni e rilasciando tutti. Uno dei due arrestati ha detto di far parte della tribù Toubou, nel sud della Libia: voleva formare un partito pro-Gheddafi. Fonti della sicurezza maltese avevano riferito che le destinazioni del dirottamento sarebbero state Roma o Malta e alla fine è stata scelta quest’ultima. I due dirottatori avevano una granata e pistole.

LOTTI INDAGATO NELLA VICENDA CONSIP PER RIVELAZIONE DI SEGRETO

LA REPLICA: "FALSITA', CHIEDO DI ESSERE ASCOLTATO SUBITO"

Luca Lotti sarebbe indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento nell’ambito dell’indagine avviata dalla Procura di Napoli sulla corruzione nella Consip. Lo scrive il Fatto Quotidiano, aggiungendo che il fascicolo con le ipotesi di reato sulle fughe di notizie è stato stralciato per competenza dal filone principale sulla corruzione ed è ora a Roma. Immediata la risposta del ministro: 'Non esiste. Il pm mi ascolti subitò. Decaro (Anci): aspettiamo le analisi. Fitto: noi garantisti sempre. Esposito: se vero è grave fuga di notizie.

GARLASCO, L’INCHIESTA BIS: INDAGATO ANDREA SEMPIO

E’ UN AMICO DEL FRATELLO DI CHIARA POGGI

La procura di Pavia accoglie l’esposto della madre di Alberto Stasi e apre una nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Indagato un amico del fratello della vittima, Andrea Sempio, le cui tracce di dna sarebbero state trovate sotto le unghie della vittima. Per il delitto di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007, Stasi sta scontando una condanna a 16 anni. L’istanza di richiesta della revisione del processo presentata dalla difesa di Stasi è stata ritenuta fondata dal Procuratore generale di Milano Roberto Alfonso. Rita Poggi: neanche quest’anno un Natale tranquillo.